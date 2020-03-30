Рада не поддержала кандидатуру Степанова на должность министра здравоохранения

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины провалила проект постановления №3284 о назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины. За постановление проголосовали 217 нардепов, чего не хватило для принятия решения, передает корреспондент УНН.

Поэтому, парламентарии не поддержали кандидата Максима Степанова на должность министра здравоохранения Украины.

Добавим, Максим Степанов родился 18 августа 1975 г. в Сковородино, Амурская область. В 1998 году окончил Донецкий государственный медуниверситет им. Горького по специальности "хирургия". В 2004 году - Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика".

С 1999 по 2001 год занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины". Затем, до 2003 года, работал в ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече". Затем год в налоговой.

С 2004 по 2008 год работал главой совета директоров ООО "Республиканский правовой союз". В период 2008-2010 годов Степанов занимал должность первого заместителя главы Одесской ОГА Николая Сердюка.

Работал директором государственного предприятия "Украинский государственный центр транспортного сервиса "Ліски". С декабря 2011 года по 2016 год - директор полиграфкомбината "Украина". С января 2017 года по апрель 2019 года - губернатор Одесской области. В приоритете были медицина, инфраструктура и образование.

Напомним, Верховная Рада 4 марта проголосовала за состав нового правительства. Министром здравоохранения был назначен Илья Емец.