Нардепы поддержали проведение комитетов ВР в формате видеоконференции на период карантина

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3277 о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины". Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Отмечается, что законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" предусматривает особенности организации работы органов ВРУ в условиях установления карантина на территории Украины, путем проведения заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференции.

Как сообщалось в УНН ранее, Верховной Раде Украины предлагают работать онлайн в течение двух месяцев.