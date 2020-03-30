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Нардепы поддержали проведение комитетов ВР в формате видеоконференции на период карантина

Нардепы поддержали проведение комитетов ВР в формате видеоконференции на период карантина

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3277 о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины". Соответствующее решение поддержали 322 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Отмечается, что законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" предусматривает особенности организации работы органов ВРУ в условиях установления карантина на территории Украины, путем проведения заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференции.

Как сообщалось в УНН ранее, Верховной Раде Украины предлагают работать онлайн в течение двух месяцев.

Источник: УНН
Теги: видео, Коронавирус, ВРУ, заседание, карантин
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