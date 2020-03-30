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Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли

Рада продолжила рассмотрение законопроекта о рынке земли

КИЕВ. 30 марта. УНН. Парламентарии на третьем за сегодня внеочередном заседании продолжили рассмотрение законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственной земли, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии продолжили рассмотрение законопроекта об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине №2178-10.

Нардепы начали рассмотрение с 3299 поправки из более чем 4000 существующих.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура анонсировал сегодня еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, где, как ожидается, будет рассмотрение вопроса об открытии рынка сельскохозяйственных земель и законопроекта относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Источник: УНН
Теги: земля, рынок, Коронавирус, ВРУ, заседание, карантин
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