В ЦИК призвали власти не урезать финансирование местных выборов из-за коронавируса

КИЕВ. 30 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия призвала Кабинет министров Украины и Верховную Раду взвешенно подходить к корректировке расходов на местные выборы 2020 года из-за коронавируса в условиях необходимости мобилизации финансовых ресурсов для борьбы с распространением коронавирусной болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“Центральная избирательная комиссия с пониманием относится к ограничению государственного финансирования в условиях необходимости мобилизации финансовых ресурсов для борьбы с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что комиссия выражает глубокую обеспокоенность относительно инициатив по уменьшению расходов на организацию, подготовку и проведение местных выборов 2020 года.

Зарегистрированный в парламенте проект закона о внесении изменений в Государственный бюджет Украины на 2020 год (№ 3279) предусматривает уменьшение объема расходов на организацию, подготовку и проведение местных выборов с 2 миллиардов 154 миллионов 988 тыс. гривен до 1 миллиарда гривен.

Так, Центральная избирательная комиссия призывает Кабинет министров Украины и Верховную Раду Украины обратить внимание на необходимость надлежащего обеспечения избирательных прав граждан Украины.

Напомним, сейчас в Украине урезается финансирование по ряду программ, а деньги идут в Стабилизационный фонд для борьбы с коронавирусом.