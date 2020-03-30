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Украина обсудила с Индонезией углубления торговых отношений

Украина обсудила с Индонезией углубления торговых отношений

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 30 марта. УНН. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министером иностранных дел Республики Индонезия Ретно Марсуди, в котором обсудил развитие торговли между странами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Сообщается, что 30 марта глава МИД провел телефонный разговор с министером иностранных дел Республики Индонезия Ретно Марсуди.

"Дмитрий Кулеба отметил, что Индонезия является важным партнером Украины в регионе Юго-Восточной Азии и одним из его лидеров. В этом контексте он особо отметил рост объемов двусторонней торговли, которые по итогам прошлого года превысили 1 млрд долл. США. Министры договорились совместно работать над дальнейшим развитием торговли между странами", - говорится в сообщении.

Указано, что министр также выразил благодарность индонезийской стороне за решение не применять санкции в отношении граждан Украины, у которых истекает срок документов на пребывание в Индонезии, но они не могут выехать из-за ограничений транспортного сообщения.

"Защита и поддержка граждан Украины, которые сейчас находятся в Индонезии, в моем приоритете. Рассчитываю на взаимодействие с вами по этому вопросу", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он также отметил стремление Украины наладить более тесное политическое сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), пригласил в Украину президента Индонезии и возобновил приглашение министру иностранных дел Индонезии.

Напомним, МИД будет договариваться с азиатскими коллегами по поддержке украинских экспортеров.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Индонезия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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