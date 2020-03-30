ОБСЕ сообщает об увеличении нарушений на Донбассе, в частности - на участке разведения

КИЕВ. 30 марта. УНН. В период с 9 до 22 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня, чем за предыдущий двухнедельный период. В частности, нарушения зафиксировали на участке разведения в районе Петровского. Об этом говорится в отчете о работе СММ, по состоянию на 23 марта, передает УНН.

"В период с 9 до 22 марта СММ зафиксировала около 11 300 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 5350 взрывов, если сравнивать с ориентировочно 9100 таких нарушений (в том числе 3150 взрывов), зафиксированных за предыдущий двухнедельный период", - говорится в сообщении.

В миссии отметили, что продолжили осуществлять мониторинг ситуации безопасности на трех участках разведения сил и средств, а также вокруг них.

"СММ констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской. Миссия зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского, а также мины и невзорвавшихся боеприпасов на участке разведения в районе Золотого", - отметили в миссии.

В отчете также сообщается, что за эти две недели СММ зафиксировала 85 единиц вооружения, размещенных с нарушением соответствующих линий отвода: 34 в подконтрольных правительству районах и 51 в неподконтрольных.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.