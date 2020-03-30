С начала года на Донбассе зафиксировано 25 жертв среди гражданских - ОБСЕ

КИЕВ. 30 марта. УНН. С начала года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 25 жертв среди гражданского населения: 3 смерти и 22 - раненых. Об этом говорится в отчете о работе СММ, по состоянию на 23 марта, передает УНН.

"Миссия подтвердила информацию о 4 жертвах среди гражданского населения: 1 погибшего и 3 раненых (в период с 9 до 22 марта - ред.). Поэтому общее число жертв среди гражданского населения с начала года составляет 25 человек: 3 погибших и 22 ранены", - говорится в отчете.

Сообщается также, что беспилотные летательные аппараты СММ фиксировали противотанковые мины с обеих сторон линии соприкосновения, в частности, около 640 мин у Санжаровка и Полевого, а также 400 - вблизи Пищевика.

Как сообщалось в УНН, Евросоюз ожидает немедленного и всестороннего расследования сообщений о произвольных задержания, пытках и жестоком обращении с задержанными во время войны на Востоке Украины.