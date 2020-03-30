В ОБСЕ сообщили о действиях боевиков на Донбассе на фоне пандемии COVID-19

КИЕВ. 30 марта. УНН. В период с 9 до 22 марта Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе наблюдала, как члены вооруженных формирований носили защитные очки и маски, а также осматривали пешеходов, проходили через КПВВ. Об этом говорится в отчете о работе СММ состоянию на 23 марта, передает УНН.

“СММ продолжала осуществлять мониторинг мер, принимаемых с целью предотвращения распространения COVID-19, на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ)”, — сообщили в ОБСЕ.

Отмечается, что наблюдатели видели работников с защитными масками и перчатками, которые измеряли температуру у граждан, проходивших через КПВВ.

“По наблюдениям Миссии, члены вооруженных формирований носили защитные очки и маски, а также осматривали пешеходов, проходили через соответствующие блокпосты. В начале отчетного периода СММ наблюдала длинные очереди на КПВВ и соответствующих блокпостах. Ближе к концу отчетного периода наблюдатели заметили, что пропуск граждан через линию соприкосновения в обоих направлениях в основном был ограничен”, — говорится в отчете.

Как сообщал УНН, оккупационные администрации ОРДЛО полностью закрыли КПВВ со своей стороны: на донецком участке — с 21 марта, на луганском — с 23 марта.