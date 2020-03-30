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В МИД заработает обновленный Совет экспортеров и инвесторов

В МИД заработает обновленный Совет экспортеров и инвесторов

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел заработает обновленный Совет экспортеров и инвесторов. Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга 30 марта, передает УНН.

Так, по словам Кулебы, задача министерства состоит в том, чтобы помогать бизнесу на внешних рынках в сложные времена.

С этой целью вскоре будет обновлен Совет экспортеров и инвесторов при МИД и разработаны алгоритмы взаимодействия с заинтересованным бизнесом.

"Для нас в МИД сейчас важно помочь украинскому бизнесу сохранить их позиции на мировых рынках. Но мы видим пандемию не только как вызов. Это еще и возможность для украинских экспортеров выйти на новые рынки. Я хочу заверить, что Министерство иностранных дел по обоим вопросам будет для них надежным партнером", - отметил министр.

Он напомнил, что текущая неделя в МИД будет неделей Азии.

"Мы на этой неделе будем заниматься Азией, но в дальнейшем, мы так же будем заниматься и другими важными для Украины рынками", - анонсировал Кулеба.

Как сообщал УНН, МИД будет договариваться с азиатскими коллегами по поддержке украинских экспортеров.

Источник: УНН
Теги: экспорт, МИД, Украина, импорт
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