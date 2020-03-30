Украина заручилась поддержкой Канады в МВФ

КИЕВ. 30 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и заручился поддержкой государства в Международном валютном фонде. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Так, Кулеба сообщил канадскому коллеге о состоянии принятия в Верховной Раде законов, необходимых для дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Он попросил канадского коллегу о поддержке Украины в этой международной финансовой институции.

"Франсуа-Филипп Шампань положительно отметил законодательный прогресс Украины на пути к дальнейшему сотрудничеству с МВФ и заверил в поддержке Канады", сообщили в министерстве.

По словам дипломатов, собеседники обменялись опытом защиты граждан за рубежом во время пандемии COVID-19.

Министры также скоординировали дальнейшие шаги для расследования обстоятельств катастрофы самолета украинских авиалиний PS752 в Иране.

Глава МИД Украины обсудил с канадским коллегой взаимодействие в сфере безопасности, в частности, в контексте противодействия продолжающейся агрессии РФ. Он обратил внимание на попытки России ослабить санкции по "гуманитарным соображениям" борьбы с COVID-19 и отметил необходимость сохранять санкции против РФ.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов проголосовать за законы о земле и банковский закон, чтобы тем самым получить поддержку от МВФ для экономики.