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Госрезерв при необходимости передаст обладминистрациям продукты питания

Госрезерв при необходимости передаст обладминистрациям продукты питания

КИЕВ. 30 марта. УНН. Государственное агентство резерва Украины готово в случае необходимости может передать продукты питания, хранящиеся в Госрезерве, для их использования. Об этом сообщил глава Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорилый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрезерва.

По данным пресс-службы, речь идет о передаче, в случае необходимости, таких позиций как консервы, мясо, чай, масло и другие продукты питания. С целью определения потребности в продуктах питания было направлено соответствующее письмо в областные государственные администрации.

"Госрезерв - это государственная кладовая, где хранятся вещи первой необходимости и продукты питания на случай критических ситуаций. Наше государство и мир еще никогда не сталкивались с подобными проблемами и мы должны быть готовы оперативно реагировать на вызовы. Госрезерв уже получил ответы от нескольких администраций с их потребностями, поэтому мы готовим соответствующие документы и обращения в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Кабинет министров Украины", - заявил Погорилый.

Как сообщал УНН, региональные футбольные ассоциации помогают людям пенсионного возраста и врачам.

Источник: УНН
Теги: Украина, ОГА, Коронавирус, Госрезерв, продукты
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