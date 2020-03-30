Регистрация | Вход |
USD: 28,18 0,0449  EUR: 30,90 0,0394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
понедельник, 30 марта 2020 21:00
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4245
Версия для печати

Видеозаписи с "братом Ермака": в ГБР начали расследование

Видеозаписи с "братом Ермака": в ГБР начали расследование

КИЕВ. 30 марта. УНН. Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Ермака из-за распространения материала о якобы продажу государственных должностей. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГБР.

"Следователи ГБР осуществляют досудебное расследование по факту распространения народным депутатом Украины видео с участием лица, похожего на брата председателя Офиса Президента Украины", - сказали в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков прокомментировал ситуацию с видеозаписями брата Ермака

Также, в пресс-службе отметили, что сведения в ЕРДР внесены Офисом генпрокурора по ч.2 ст.190 - мошенничество совершенное по предварительному сговору группой лиц, ч.2 ст.344 - вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, ч.2 ст. 328 - разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия, ч.1 ст.364 - превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа УК.

Напомним, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в воскресенье подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Источник: УНН
Теги: Украина, расследование, ГБР, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.