ВСП просит Раду не уменьшать размер судейского вознаграждения в условиях распространения кронавируса

КИЕВ. 30 марта. УНН. Высший совет правосудия обратился в Верховную Раду Украины с предложением воздержаться от внесения изменений в Закон о Государственном бюджете Украины в части уменьшения судейского вознаграждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Судьи не прекращают осуществлять правосудие в этих сложных условиях пандемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, работая в условиях чрезмерной нагрузки и рисков", - подчеркнула докладчик Светлана Шелест.

Сообщается, что несмотря на то, что в Государственном бюджете Украины отдельно определяются расходы на содержание судов с учетом предложений Высшего совета правосудия, ВСП не был привлечен к разработке предлагаемых изменений в Государственный бюджет.

"ВСП также обратил внимание, что в соответствии со статьей 130 Конституции Украины размер судейского вознаграждения определяется Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и не может определяться другими нормативно-правовыми актами", - говорится в сообщении.

При этом ВСП напомнил, что Конституционный Суд Украины неоднократно и последовательно указывали на то, что особый порядок финансирования судов является одной из конституционных гарантий независимости судей; установленная система гарантий независимости судей является их личной привилегией.

Также, неоднократно отмечали аналогичные принципы и международные институты.

"Учитывая изложенное в своем консультативном заключении Высший совет правосудия отметил, что понимая ответственность государства перед каждым гражданином, не поддерживает законопроект № 3279 в части дополнения Закона Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" статьей 29 и обращается в Верховную Раду Украины с предложением воздержаться от принятия положений, которые будут нарушать конституционные гарантии независимости судей", - отмечается в сообщении.

Напомним, КСУ признал неконституционными ряд положений закона Зеленского о судебной реформе.