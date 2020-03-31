Рада проголосовала за открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине

КИЕВ. 31 марта. УНН. Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона 2178-10 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, как указано в пояснительной записке, разработан с целью формирования законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения конституционных прав граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью, создание прозрачных условий для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами и юридическими лицами Украины.

По мнению авторов законопроекта, урегулирование данного вопроса будет способствовать развитию аграрной отрасли Украины, повышению стоимости сельскохозяйственных угодий, привлечению инвестиций в сельское хозяйство Украины. А также позволит преодолеть негативные явления, возникшие в связи с существованием запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, в частности, коррупция, деградация почв, обесценивание земель, отмечается в документе.

Этот закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

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Во время обсуждения законопроекта в сессионном зале парламентарии приняли поправки, которые были учтены комитетом по вопросам аграрной и земельной политики. Следовательно, было определено следующее:

- граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью до 100 га;

- физические лица могут покупать землю только после 2024 года, в к 10000 гектаров в одни руки;

- продажа иностранцам может произойти только после принятия решения на Всеукраинском референдуме;

- независимо от решения на референдуме, запрещается приобретения права собственности на землю юридическими лицами, гражданами государства, признанного Украиной государством-агрессором;

- коммунальные и государственные земли не допускается продавать. Государственные земли будут переданы в распоряжение общин, которые смогут их отдавать в аренду;

- банки могут получить земельные участки в порядке взыскания залога. Однако, в течение 2 лет должны продать право собственности на эти земли.

- до 1 января 2030 года цена на продажу земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенной на местности владельцам земельных паев, не может быть меньше их нормативно денежной оценки.

Добавим, во время голосования за законопроект в сессионном зале присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский. Рада голосовала при заблокированной трибуне.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада при заблокированной трибуне и криках "Позор", приняла в первом чтении проект закона № 2178-10 по открытию рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Законопроект вызвал громкое обсуждение среди населения и дискуссию среди нардепов. Одним из проблемных вопросов стало разрешение иностранцам на покупку земли в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

Также дискуссионным вопросом стала концентрация земли в одних руках, ведь сначала предлагали разрешить одному человеку покупать 200000 гектар. Президент рекомендовал продавать в одни руки до 10000 гектаров земли.

В Правительстве заявили, что это ограничение не будет распространяться на банки.

В общем в комитет по вопросам аграрной и земельной политики поступило более 4000 поправок к законопроекту о рынке земли, из которых он, согласно заключению, учел только девять.