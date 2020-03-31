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Больного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

Больного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

КИЕВ. 31 марта. УНН. Народного депутата Сергея Шахова, больного коронавирусом, выписали из больницы. При этом еще неизвестны результаты тестирования на наличие COVID-19. Об этом Сергей Шахов заявил во время трансляции на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницу", говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Шахов сообщил, что коронавирусом инфицировалась его жена.

Как сообщалось в УНН, второй случай инфицирования коронавирусом зафиксировали у женщины, которая является членом семьи первой больного в Киевской области - нардепа ВР Сергея Шахова.

Напомним, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Коронавирус, нардепы
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