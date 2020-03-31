Больного коронавирусом нардепа Шахова выписали из больницы

КИЕВ. 31 марта. УНН. Народного депутата Сергея Шахова, больного коронавирусом, выписали из больницы. При этом еще неизвестны результаты тестирования на наличие COVID-19. Об этом Сергей Шахов заявил во время трансляции на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

"Меня только что выписали из больницы. Хотя теста еще нет, но легкие уже чистые. И поэтому я попросился домой. Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницу", говорится в сообщении.

Напомним, нардеп Шахов сообщил, что коронавирусом инфицировалась его жена.

Как сообщалось в УНН, второй случай инфицирования коронавирусом зафиксировали у женщины, которая является членом семьи первой больного в Киевской области - нардепа ВР Сергея Шахова.

Напомним, народному депутату Сергею Шахову по телефону сообщили о подтверждении коронавируса, однако он вчера ожидал документы с подтверждением от государственной лаборатории.