Завтра в Украину прибудет очередной гуманитарный груз с помощью от правительства КНР - Кулеба

КИЕВ. 31 марта. УНН. В среду, 1 апреля, в Украину прибудет партия гуманитарной помощи от правительства Китая. Об этом говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видео-диалоге с послом КНР в Украине Фанем Сяньжуном, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа.

Сообщается, что в разговоре Кулеба выразил благодарность Китаю за помощь Украине в борьбе с пандемией COVID-19 и партию гуманитарной помощи, которая 1 апреля прибудет в Украину. В ней будут тесты ПЦР, дистанционные термометры, медицинские очки и другие средства индивидуальной защиты для медицинского персонала.

Стороны договорились продолжать взаимодействие в этой сфере. В частности, Фань Сяньжун по просьбе главы МИДа подтвердил возможность содействия в централизованной доставке в Украину помощи, которую китайские города собрали для украинских городов-побратимов.

Также сообщается, что 1 апреля Кулеба и Ван Й проведут первый телефонный разговор министров иностранных дел двух стран.

Особое внимание собеседники уделили развитию торговли и инвестиций между странами, в частности, обсудили перспективные проекты, которые в ближайшее время могут быть реализованы в Украине при участии китайской стороны.

Как сообщалось в УНН, накануне очередной самолет с новой партией защитных масок, медицинской защитной одежды, медицинского оборудования и тестовых систем для Украины погрузили в Китае, рейс запланирован на 31 марта.