Минздрав будет допускать всех врачей к больным на COVID-19 - медреформа подождет

КИЕВ. 31 марта. УНН. К лечению больных на COVID-19 будут привлекать максимальное количество отечественных ученых-врачей. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя пункты медреформы, согласно которым 1 апреля такие врачи, в частности инфекционисты, теряют доступ к больным, передает УНН.

"Как заместитель министра, как главный санитарный врач я убежден, что к оказанию медицинской помощи и лечению больных коронавирус мы должны привлечь максимально большое количество высококвалифицированных специалистов", - сказал он.

Ляшко добавил, что в Минздраве рассчитывают на помощь ученых в это трудное время.

"Именно поэтому мы обращаемся к Академии медицинских наук, в университеты медицинского профиля с просьбой отработать со структурными подразделениями здравоохранения областных государственных администраций механизмы привлечения специалистов, которые являются профессионалами в своей области. В части помощи практикам на местах - спасать человеческие жизни", - сказал он.

Отвечая на вопрос, планируют ли в Минздраве отменять несвоевременную медреформу, Ляшко заявил, что этот вопрос относится к компетенции министра здравоохранения.

"Я думаю, что в ближайшее время мы услышим министра здравоохранения, который нам скажет о плане дальнейшего развития системы здравоохранения", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, Минздрав обновил стандарты оказания медицинской помощи для больных коронавирусом.