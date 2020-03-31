В ВР зарегистрировали три проекта постановлений об отмене решения касательно открытия рынка земли

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрировали три проекта постановлений, которыми предусматривается отмена решения ВРУ от 31 марта о принятии в целом проекта закона №2178-10 об открытии рынка земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Следовательно, сегодня в ВР зарегистрировали три проекта постановлений №2170-10-П, 2178-10-П1 и 2178-10-П2 об отмене решения Верховной Рады Украины от 31 марта 2020 года о принятии в целом, как закона проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Инициаторами проектов поставнов выступили два внефракционных нардепа Антон Поляков и Оксана Савчук и глава фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"При принятии парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады Украины относительно процедуры принятия парламентом законов", - говорится в одной из объяснительных записок.

Напомним, Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов Украины.