Зеленский сообщил расписание онлайн-школы по ТВ

КИЕВ. 31 марта. УНН. Проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого уроки для учеников будут транслировать ряд телеканалов, стартует со следующего понедельника. Об этом в Telegram-канале напомнил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов", - сообщил Президент.

По его словам, каждое утро в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать украинские телеканалы:

• 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину

• 6-й класс - ZOOM и NewsOne

• 7-й класс - ZIK

• 8-й класс - Индиго и УНИАН

• 9-й класс - Совет и UA:Культура

• 10-й класс - UA:Первый

• 11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей! Остаемся дома! Учимся дома!" - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский объявил о старте проекта "Всеукраинская школа онлайн".