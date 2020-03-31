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Зеленский сообщил расписание онлайн-школы по ТВ

Зеленский сообщил расписание онлайн-школы по ТВ

Владимир Зеленский

КИЕВ. 31 марта. УНН. Проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого уроки для учеников будут транслировать ряд телеканалов, стартует со следующего понедельника. Об этом в Telegram-канале напомнил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов", - сообщил Президент.

По его словам, каждое утро в 10:00, с понедельника по пятницу, уроки будут транслировать украинские телеканалы:

• 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украину
• 6-й класс - ZOOM и NewsOne
• 7-й класс - ZIK
• 8-й класс - Индиго и УНИАН
• 9-й класс - Совет и UA:Культура
• 10-й класс - UA:Первый
• 11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей! Остаемся дома! Учимся дома!" - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал УНН, ранее Зеленский объявил о старте проекта "Всеукраинская школа онлайн".

Источник: УНН
Теги: школа, онлайн, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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