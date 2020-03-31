Land Rover, часы и произведения искусства: что задекларировал новый министр здравоохранения

КИЕВ. 31 марта. УНН. Новый министр здравоохранения Максим Степанов владеет автомобилем класса "люкс", дорогими часами и произведениями искусства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные его декларации, поданной после увольнения с должности председателя Одесской ОГА.

Так, согласно декларации, у Степанова есть жена и сын. Жена владеет квартирой в Киеве площадью более 340 квадратных метров. У семьи четыре автомобиля, один принадлежит самому Степанову - Land Rover стоимостью 2,7 млн грн, два принадлежат жене, в частности, Lexus стоимостью более 3 млн грн.

Кроме того, Степанов обладает драгоценными часами, в частности, марки Rolex, произведениями искусства. Также в декларации указана собственность жены - часы, шубы, ювелирные изделия и одежда.

Новоназначенный министр владеет корпоративными правами в нескольких обществах, в частности, ООО "Республиканский правовой союз".

Относительно заработной платы, то в Одесской ОГА Степанов заработал чуть больше 87 тыс. грн. Также он получает проценты от вкладов в банке, в частности, в одном из банков его проценты составляют 2,8 млн грн.

Наличными семья имеет 11 тыс. евро и 34,5 тыс. долларов. На банковском счету Степанова более 19 млн грн, 12 тыс. долларов. На счетах жены более 6 млн грн.

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3284 о назначении Максима Степанова министром здравоохранения Украины.