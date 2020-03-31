ОПУ: новую партию тестов на коронавирус распределяют по областям

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сейчас происходит быстрое и равномерное распределение спецсредств против коронавируса, в том числе 1 тыс. коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, по областям. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

"1 тыс. коробок ПЦР-тестов на 100 тыс. тестирований, которые прибыли накануне самолетом из Южной Кореи, уже распределяются между регионами. Дополнительно прибудет еще 100 тыс. таких тестов, 40 тыс. очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты", - сообщили в ОПУ по итогам ежедневного селекторного совещания Президента Украины Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения коронавирусной болезни COVID-19.

"Мы должны сделать все, чтобы в каждой больнице и каждой аптеке были средства защиты как для специалистов, так и для населения. Мы просто должны это сделать", - подчеркнул Глава государства.

Доставленный груз уже распределяется по аптекам, и даже если они не обеспечены на 100%, паники нет, указали в ОПУ.

"Респираторы, перчатки,расходное оборудование для ИВЛ постоянно направляются в больницы. Мы также дополнительно раздаем эти средства военным, Министерству здравоохранения и пограничникам", - отметил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Также указано, что дополнительно украинское предприятие производит 8 тыс. спецкостюмов, 4 тыс. защитных халатов и 18 тыс. перчаток многоразового использования, и сегодня начнется их отгрузка и отправка в регионы представителям скорой помощи и инфекционных отделений.

"Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой - врачей "скорой помощи" и инфекционистов, - то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19", - отметил Тимошенко.

Он также отметил, что в лаборатории будет направлено 12 специальных машин для проведения тестирования, доставка которых в Украину ожидается сегодня. Кроме того, рассматривается возможность закупки входных рамок с неспиртовим дезинфектором для мест с большим скоплением людей.

Напомним, 1 апреля в Украину прибудет очередной гуманитарный груз с помощью от правительства КНР.