Ермак назвал главное условие для проведения саммита в "нормандском формате"

КИЕВ. 31 марта. УНН. Главным условием проведения саммита лидеров в "нормандской формате" является выполнение всех договоренностей, согласованных в Париже. Об этом во время брифинга во вторник заявил руководитель Офиса Президента Украины Пндрий Ермак, передает корреспондент УНН.

"Главным условием проведения саммита лидеров в "нормандской формате" является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже", - сказал Ермак.

По его словам, Украина всегда говорила и всегда делает все для того, чтобы это выполнить.

"Но к сожалению не все зависит от нас. Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все. Но, к сожалению другая сторона не так придерживается тех обязательств, которые были достигнуты в Париже. Первое и главное условие - это перечень всего, что было в Париже. В первую очередь это прекращение огня, которое, к сожалению, продолжается", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, по словам Андрея Ермака, Офис Президента имеет два основных направления в борьбе с коронавирусом на территории Украины - готовность инфраструктуры и обеспечение обсервации.