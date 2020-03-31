Ермак считает видеозаписи со своим братом спланированной акцией против власти и ОП

КИЕВ. 31 марта. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает распространение видеозаписей якобы с его братом Денисом спланированной акцией тех людей, которые против власти и ОП. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Я не могу, не хочу и не буду давать какие-либо оценки относительно действий господина Лероса, пусть этим занимаются правоохранительные органы. Почему обратился в СБУ и ГБР? Я считаю, что это спланированная акция. Если вы проследите как это происходит - они по методичке работают", - подчеркнул Ермак.

По его словам, эти пленки появились в воскресенье, как раз перед тем, как ВРУ собиралась для принятия важных законопроектов.

"Я считаю, что его действия (Гео Лероса - ред.), он является инструментом, который используют люди, которые борются с украинской властью, с командой Президента", - добавил Ермак.

"Я за полное расследование каждого факта, каждой детали. И поверьте, это не будет как с Гончаруком, к сожалению, мы до сих пор ничего не получили... Я считаю, что это надо делать более эффективно для общества", - подытожил Ермак.

Как сообщал ранее УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Позже, сначала САП открыла производство, а после ГБР начало расследование по факту данного дела.

Также скандал прокомментировал глава ВРУ Дмитрий Разумков.