В Ивано-Франковск с начала апреля ограничат въезд

КИЕВ. 31 марта. УНН. Со 2 апреля на въезде в Ивано-Франковск установят КПП, будут проводить скрининг и не будут пускать людей в город без необходимости. Об этом на свой странице в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.

"Со 2 апреля ограничение заезда в город без необходимости. Будут установлены КПП и будет проводиться температурный скрининг", - пишет он.

Кроме того, с 1 апреля, с целью предотвращения распространения инфицирования коронавирусом, вводятся новые ограничения на время карантина.

"С 1 апреля ограничено пользование детскими, спортивными и игровыми площадками; ограничено посещение парков и рекреационных зон, водных объектов; запрещено распивать алкогольные и слабоалкогольные напитки и разжигать костер", - добавляет он.

Напомним, в больницах Ивано-Франковска 164 человека находятся с диагнозом "пневмония", что является подозрением на заболевание COVID-19.