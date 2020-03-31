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Ермак сообщил, когда будет принято окончательное решение по "консультативному совету"

Ермак сообщил, когда будет принято окончательное решение по "консультативному совету"

Андрей Ермак

КИЕВ. 31 марта. УНН. Окончательное решение о создании "консультативного совета" в ТКГ будет принято только после консультаций с международными партнерами и украинским обществом. Об этом во время брифинга во вторник заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент УНН.

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"Да, мы подняли этот вопрос (создание "консультативного совета" - ред.), но сказали, что он будет окончательно решен после консультации с нашими немецкими и французскими партнерами, а также с ОБСЕ. Все остальное вы видели... Сегодня эти консультации продолжаются, и только после консультации с обществом, с парламентом страны по этому вопросу будет принято окончательное решение", - сказал Ермак.

Напомним, более 50 нардепов от "Слуги народа" обратились к Президенту из-за создания "консультативного совета".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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