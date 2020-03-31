Ермак надеется за неделю-две начать обмен удерживаемыми

КИЕВ. 31 марта. УНН. Обмен удерживаемыми лицами, о котором сейчас договариваются в ТКГ, может начаться через неделю или две. Об этом во время брифинга во вторник заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент УНН.

"Хочу сразу сказать, что никаких условий (по обмену пленными - ред.), это независимый вопрос. Вопрос обмена для нас, для Президента, для всей команды, которая работает в Минске и работает в нормандском формате, является одним из основных. Президент сказал уже много раз: наша цель - вернуть всех наших граждан, которые сегодня, к сожалению, находятся на неподконтрольной территории, в России и Крыму. Этот процесс продолжается. Он затруднен сегодня ситуацией с пандемией, поэтому сегодня финализируются списки, они обновляются. Вы знаете, что мы имели некоторые сложности, так как не были допущены представители Красного Креста", - сказал Ермак.

В то же время он отметил, что Украина еще один раз получила подтверждение от участников ТКГ, был разговор Президента с руководителем Красного Креста, относительно "немедленного отправления туда, на ту территорию представителей Красного Креста".

Это, по словам руководителя ОП, поможет усовершенствовать списки всех людей, которые там находятся.

"Эта работа продолжается, и я очень надеюсь, что, может это неделя, может десять дней, может две недели, и мы начнем проводить эти обмены. Потому что я в Минске им сказал, что "если ваше заседание не заканчивается тем, что вы договорились, что 5, 10, лучше 100 наших людей вернулись - я считаю это неэффективным заседанием". Сегодня прошло уже 3 месяца, а мы не имеем никакого результата. Я лично докладываю Президенту, это находится на его личном контроле", - добавил Ермак.

Напомним, по словам Андрея Ермака, главным условием проведения саммита лидеров в "нормандском формате" является выполнение всех договоренностей, согласованных в Париже.