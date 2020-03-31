Зеленскому передали на подпись три законопроекта, принятые вчера в ВР

КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал три закона, принятые на внеочередном заседании парламента в понедельник, 30 марта. Поэтому, законопроекты передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, согласно требованиям Конституции, срочно подписал принятые на внеочередном заседании парламент 30 марта законы Украины (соответствующие законопроекты зарегистрированы по №3268, 3254 и 3277). В частности, это законы относительно использования лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19 на территории Украины, обеспечения питания для военнослужащих, а также изменений в организации работы парламентских комитетов в условиях карантина. Эти законы уже переданы на подпись Президенту Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.

Кроме того, парламентарии приняли в целом законопроект №3254 о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих.

Также ВРУ приняла в целом законопроект №3277 о внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".