Зеленский провел десятый телефонный разговор с Меркель: главной темой был не Донбасс

КИЕВ. 31 марта. УНН. Во вторник состоялся десятый телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает УНН.

"Сегодня состоялся десятый телефонный разговор Президента Украины и Федерального канцлера Ангелы Меркель. Украина может рассчитывать на неизменную мощную поддержку Берлина в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями для экономики", - написал дипломат.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как сообщалось ранее в УНН, в феврале Президент Украины Владимир Зеленский провел двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, во время которого посетил Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, заявив, что "Украина не хочет эскалации войны на Донбассе".