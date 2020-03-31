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Зеленский провел десятый телефонный разговор с Меркель: главной темой был не Донбасс

Зеленский провел десятый телефонный разговор с Меркель: главной темой был не Донбасс

КИЕВ. 31 марта. УНН. Во вторник состоялся десятый телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает УНН.

"Сегодня состоялся десятый телефонный разговор Президента Украины и Федерального канцлера Ангелы Меркель. Украина может рассчитывать на неизменную мощную поддержку Берлина в борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями для экономики", - написал дипломат.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как сообщалось ранее в УНН, в феврале Президент Украины Владимир Зеленский провел двухдневный рабочий визит в Федеративную Республику Германия, во время которого посетил Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности, заявив, что "Украина не хочет эскалации войны на Донбассе".

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, Германия, Ангела Меркель, Коронавирус, сотрудничество, карантин, Владимир Зеленский
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