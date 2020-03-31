Нафтогаз поздравил польских коллег с победой над Газпромом

КИЕВ. 31 марта. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" приветствовали решение Стокгольмского арбитража в пользу польской газовой компании PGNiG в споре с российским Газпромом. Соответствующее сообщение опубликовано на Facebook-странице украинской компании, передает УНН.

"Поздравляем наших коллег! Борьба за рыночные правила может быть изнурительной и казаться безнадежной, но она того стоит", - сообщили в компаии, комментируя выигрыш PGNiG арбитража против Газпрома.

В Нафтогазе считают, что решение арбитража в очередной раз доказало нерыночность применения правила "бери или плати".

"Суд не только удовлетворил требование компании PGNiG о пересмотре цены с учетом рыночных условий, но и изменил способ установления цены на российский газ, привязав его к ценам на газ в Западной Европе", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ранее, согласно пункту "бери или плати", прописанному в контракте, PGNiG должна была оплачивать не менее 8,7 млрд кубометров газа в год, даже если он ей не нужен.

"Но после решения трибунала, Газпром должен вернуть PGNiG примерно 1,5 млрд долларов", - отметили в Нафтогазе.

Напомним, накануне польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что 30 марта она получила информацию об окончательном решении арбитражного спора с Газпромом по цене поставок газа по Ямальскому контракту.