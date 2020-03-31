Послы G7 сделали заявление по поводу принятия в Украине законов о земле и банках

КИЕВ. 31 марта. УНН. Послы "Большой семерки" приветствуют принятие в Украине законодательства о рынке земли и о банковском секторе. Об этом говорится в заявлении группы послов G7 на официальной странице в Twitter, передает УНН.

"Мы приветствуем принятие законодательства для защиты рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий. Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины и позволит двигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институтами", - говорится в заявлении.

Послы также отметили работу Президента Украины Владимира Зеленского и народных депутатов от разных политических групп, которые "работали вчера вечером вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада Украины после 4,5 месяцев рассмотрения проголосовала в целом за законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Кроме того, 30 марта нардепы приняли законопроект о функционировании банковской системы.