Регистрация | Вход |
USD: 28,18 0,0449  EUR: 30,90 0,0394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
вторник, 31 марта 2020 18:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Новые дела следует перенести на начало апреля и карантин этому не помеха - астролог дала прогноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4050
Версия для печати

В ОП сообщили детали разговора Зеленского с Меркель

В ОП сообщили детали разговора Зеленского с Меркель

КИЕВ. 31 марта. УНН. Во время телефонного разговора во вторник, 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram-канале, передает УНН.

Так, отмечается, что во время разговора сторонами была достигнута договоренность проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни.

В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом, стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды.

Отмечается, что в разговоре Федеральный канцлер положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она подчеркнула на важности скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества. Также речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.

Глава государства проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Были обсуждены результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате".

Как сообщалось в УНН, во вторник состоялся уже десятый телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Германия, Ангела Меркель, переговоры, Коронавирус, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Меркель Ангела
Меркель Ангела
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.