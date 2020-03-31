В ОП сообщили детали разговора Зеленского с Меркель

КИЕВ. 31 марта. УНН. Во время телефонного разговора во вторник, 31 марта, Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента в Telegram-канале, передает УНН.

Так, отмечается, что во время разговора сторонами была достигнута договоренность проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни.

В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом, стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды.

Отмечается, что в разговоре Федеральный канцлер положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она подчеркнула на важности скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества. Также речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.

Глава государства проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Были обсуждены результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате".

Как сообщалось в УНН, во вторник состоялся уже десятый телефонный разговор Президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.