ОСМД дали дополнительное время на перезаключение договоров на коммунальные услуги из-за COVID-19

КИЕВ. 31 марта. УНН. Верховная Рада дала ОСМД дополнительное время на то, чтобы они выбрали модель договора на коммунальные услуги. Выбрать поставщика услуг можно в течение 5 месяцев со дня завершения карантина из-за COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

“Верховная Рада Украины приняла Закон Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)“ (проект реестр. № 3275), которым, в частности, переносится конечная дата перезаключения договоров совладельцев многоквартирных домов с исполнителями коммунальных услуг”, — говорится в сообщении.

Указано, что совладельцы многоквартирных домов, независимо от выбранной ими формы управления домом, обязаны принять решение по каждому виду коммунальной услуги, а исполнители коммунальных услуг — заключить с ними договоры о предоставлении коммунальных услуг в соответствии с выбранной совладельцами модели организации договорных отношений.

“Итак, совладельцы многоквартирных домов должны выбрать модель договора на коммунальные услуги (кроме услуг по поставке электрической энергии и природного газа) не до 1 мая 2020, как было определено в Законе Украины ”О жилищно-коммунальных услугах“, а в течение пяти месяцев со дня завершения мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленных Кабинетом министров Украины”, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, экс-руководителя столичного ОСМД подозревают в незаконном присвоении 1 млн грн.