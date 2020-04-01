Зеленский подписал закон по обеспечению лечения COVID-19

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавирусной болезни, который был принят ВРУ на внеочередном заседании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

"Возвращено с подписью от Президента", - говорится на сайте.

Законопроект предусматривает:

▪️ возможность использования для лечения человека, в которого лабораторно подтвердили коронавирус, незарегистрированных лекарственных средств;

▪️ утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни COVID-19 и существенных поправок к последним в сро к до 5 календарных дней;

▪️ принятие решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации таких лекарственных средств в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты поступления в Минздрав выводов относительно качества, безопасности и эффективности лекарственных средств;

▪️ проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 и существенных поправок к ним, в срок до 5 календарных дней;

▪️ осуществление МОЗ неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавируса, лекарственных средств и мониторинга безопасности и эффективности лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни.

Закон вступает в силу с дня его опубликования и действует в течение трех месяцев с дня опубликования.

Напомним, ВРУ приняла за основу и в целом проект закона №3268 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.