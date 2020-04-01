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Президент подписал закон о дистанционных заседаниях комитетов ВР

Президент подписал закон о дистанционных заседаниях комитетов ВР

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные на сайте ВРУ.

"31 марта возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Следовательно, на период карантина комитетам ВР разрешается работать в дистанционном режиме, в формате видеоконференций.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует до отмены установленного Кабинетом министров Украины карантина.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №3277 о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины".

Как сообщал УНН, Зеленскому передали на подпись три законопроекта, принятые на внеочередном заседании ВР.

Источник: УНН
Теги: ВР, закон, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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