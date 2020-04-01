Регистрация | Вход |
USD: 28,18 0,0449  EUR: 30,90 0,0394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 01 апреля 2020 11:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Проблемы с едой и затопление территорий: эксперт объяснил, как изменения климата могут повлиять на Украину
Проблемы с едой и затопление территорий: эксперт объяснил, как изменения климата могут повлиять на Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
30465
Версия для печати

Аваков о скандале с туристами с Бали: каждый третий полетел после 13 марта

Аваков о скандале с туристами с Бали: каждый третий полетел после 13 марта

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Каждый третий из эвакуированных с Бали через Катар украинцев летел туда отдыхать после обращения Президента Владимира Зеленского к украинском с просьбой вернуться - с 13 марта. Об этом у себя в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

"Картинка:... Прибыл рейс из Бали-Катара... шум скандал, возмущения попираются права.., неоправданное хамство некоторых пассажиров, тупость некоторых же исполнителей из некоторых министерств при обустройстве обсервации... нервы людей... человека с высокой температурой везут в больницу на анализ... женщина на 8-м месяце беременности... разбегающийся прямо из обсервационного автобуса люди..." - написал Аваков.

Он сообщил, что после всех событий с прибывшими заказал в Госпогранслужбе табличку-аналитику.

"13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией… а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера (30 марта - ред.) на этом скандальном специально организованном рейсе… улетели из страны на Бали... 13, 14, 15 марта(!!!)... То есть, наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать - погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и… потребовали их возвращать!" - подчеркнул министр.

Он отметил, что 75% случаев заражения коронавирусом в Киеве - это прилетели на самолетах люди, 25% - вторичное заражение от них - уже в Киеве, именно поэтому необходима обсервациям для прилетающих.

Как сообщал УНН, в столице создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции людьми, которые болеют COVID-19 в легкой форме, и их контактными лицами.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, эвакуация, карантин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.