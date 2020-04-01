Регистрация | Вход |
USD: 28,18 0,0449  EUR: 30,90 0,0394 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
среда, 01 апреля 2020 14:10
Получить тестовый доступ
Брифинг Киевской ОГА относительно ситуации в области в условиях карантина
Эксклюзивные новости УНН
Проблемы с едой и затопление территорий: эксперт объяснил, как изменения климата могут повлиять на Украину
Проблемы с едой и затопление территорий: эксперт объяснил, как изменения климата могут повлиять на Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4950
Версия для печати

ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

ООС: с начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе

КИЕВ. 1 апреля. УНН. С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС - около Марьинки и в районе Павлополя. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12:00 информации, российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела позиций защитников Украины", - отметил он.

Отмечается, что после 4:00 по станковых противотанковых гранатометов оккупанты открыли огонь по позициям наших защитников Марьинки.

Также, по данным Минобороны, с 7:10 враг нарушил режим тишины в районе Павлополя. Здесь противник применил АГС, крупнокалиберные пулеметы и вел огонь из вооружения БМП.

"Наши воины из состава Объединенных сил каждый раз дали врагу достойный отпор с запрещенных образцов вооружения", - добавил он.

Сообщается, что по имеющейся информации, боевых потерь среди защитников Украины в результате прицельного огня из стороны боевиков нет. Потери противника уточняются.

Напомним, 31 марта вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, обстрелы, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.