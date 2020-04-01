У Зеленского составляют списки самых бедных украинцев для выплаты помощи

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Власть в Украине составит списки малообеспеченных категорий граждан, чтобы оказать финансовую помощь самым бедным украинцам во время карантина. Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь самым бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - обратился Глава государства к Премьер-министру Денису Шмыгалю.

Глава правительства сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.

Кроме того, сообщается, что правительство разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

Как сообщал УНН, доработанный государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает ряд изменений, в частности, на борьбу с коронавирусом выделяется более 97 млрд грн, и вводится предельное ограничение по зарплатам топ-чиновников.