Завтра НАТО рассмотрит пакет поддержки Украины и Грузии

КИЕВ. 1 апреля. УНН. На завтрашнем заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО, участники на фоне сложившейся глобальной ситуации рассмотрят дополнительный пакет помощи для Украины и Грузии. Об этом во время брифинга заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передаёт кореспондент УНН.

“Завтра у нас виртуальная встреча (министров иностранных дел НАТО — ред.). Это означает, что нам нужно немного изменить формат встречи. Первоначально планировалось два дня и несколько встреч, включая встречу с Украиной и Грузией. Но я ожидаю, что министры согласятся с новым пакетом поддержки Грузии и Украины для дальнейшего укрепления нашего партнерства”, — сказал генеральный секретарь.

По его словам, пакет включает поддержку учений в Черноморском регионе, которые “имеют стратегическое значение для НАТО”.

" Поэтому я ожидаю, что, несмотря на отсутствие встреч с Грузией и Украиной, я ожидаю, что министры иностранных дел согласятся на пакет, который еще больше усилит нашу политическую и практическую поддержку этих двух стран", — заявил Столтенберг.

Как сообщал УНН, ранее правительство США выделило Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов, чтобы ограничить распространение COVID-19 на территории страны.