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НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса

НБУ назвал инструменты для противодействия кризису и смягчения падения на фоне коронавируса

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украина имеет весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения экономики на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило правление Национального банка на встрече с членами Европейской Бизнес Ассоциации и бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.

"Нынешний кризис, обусловленный распространением коронавируса, специфический и существенно отличается от кризисов 2008-2009 и 2014-2015 годов. Безусловно, он скажется на росте украинской экономики. Однако у Украины есть весь инструментарий для противодействия кризису и смягчения падения, доступный другим странам:

- монетарное стимулирование экономики, на которое и было направлено мартовское решение НБУ снизить учетную ставку с 11% до 10% годовых;

- поддержка финансовой стабильности через интервенции для сглаживания колебаний курса гривны;

- поддержка ликвидности банков;

- фискальные меры правительства для поддержки бизнеса и граждан, которые больше всего страдают от ограничительных мер, введенных для преодоления эпидемии", - отметили в Нацбанке.

Кроме того, сообщается, что Украине будет гораздо легче пройти этот период при условии получения финансовой помощи от МВФ и других официальных кредиторов.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина может увеличить программу финансовой поддержки МВФ минимум до 8 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, кризис, Коронавирус
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