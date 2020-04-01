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К нардепу Леросу приехали из СБУ: стала известна причина

К нардепу Леросу приехали из СБУ: стала известна причина

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины прибыли по адресу проживания народного депутата от "Слуги народа" Гео Лерос, чтобы вручить ему повестку для вызова на допрос. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины", - отметили в СБУ.

В Службе безопасности отметили, что во время досудебного следствия Главным следственным управлением СБ Украины народному депутату Гео Леросу и другим лицам направлено повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве.

"1 апреля 2020 года с целью вручения повестки сотрудники СБ Украины прибыли по месту жительства Гео Лероса, однако он отказался лично получить повестку о вызове и предложил обратиться к его адвокату. Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Сам Лерос в соцсети также сообщил о визите силовиков.

"Приехали СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ГБР и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут", - написал он, позже добавив, "говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал, адвокат поехал к ним", - написал он.

Кроме того, ранее сегодня он обнародовал фотографию из-под стен САП.

Как сообщал УНН, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в воскресенье подаст заявления в Службу безопасности Украины и Государственного бюро расследований из-за видео с его братом - Денисом, распространенные нардепом от "Слуги народа", бывшим советником Президента Владимира Зеленского Гео Леросом, на которых, по словам нардепа, глава ОП через родственника "барыжит государственными должностями".

Позже, сначала САП открыла производство, а после - ГБР начало расследование по факту данного дела.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, Слуга народа
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