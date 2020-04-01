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В Украине начато 30 уголовных производств во время карантина - Зеленский

В Украине начато 30 уголовных производств во время карантина - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правоохранители открыли 30 уголовных производств по фактам онлайн-мошенничеств, распространения медсредств и неправдивой информации о коронавирусе. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Так, в настоящее время более 20 тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии задействованы в противодействии Коронавирусной инфекции.

"Они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медсредств сомнительного происхождения. За это время найдено более ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок и банковские счета онлайн-мошенников. По этим фактам начато 30 уголовных производств", - сообщил Зеленский.

Напомним, что правоохранители открыли 33 производства за нарушение правил во время карантина.

Источник: УНН
Теги: Украина, мошенничество, Коронавирус, Президент, карантин, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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