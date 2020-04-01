В Украине начато 30 уголовных производств во время карантина - Зеленский

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Правоохранители открыли 30 уголовных производств по фактам онлайн-мошенничеств, распространения медсредств и неправдивой информации о коронавирусе. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Так, в настоящее время более 20 тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии задействованы в противодействии Коронавирусной инфекции.

"Они ведут борьбу с ложной информацией о вирусе, с онлайн-мошенничеством и распространением медсредств сомнительного происхождения. За это время найдено более ста дезинформаторов, заблокирован ряд интернет-ссылок и банковские счета онлайн-мошенников. По этим фактам начато 30 уголовных производств", - сообщил Зеленский.

Напомним, что правоохранители открыли 33 производства за нарушение правил во время карантина.