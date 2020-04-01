Зеленский сравнил коронавирус с радиацией после Чернобыльской катастрофы

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сравнил коронавирус с радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, ведь тогда люди тоже не боялись выходить на улицы, потому что радиация была невидима, как и коронавирус. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

"Дорогие граждане. Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я еще раз прошу вас повзрослеть. Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся - ведь радиация невидима. Так вот, коронавирус тоже невидим. Более того - мы никого не собираем, а наоборот, просим вас оставаться дома", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что за время карантина пляже никто не украдет и парки никуда не исчезнут. При этом, шашлыки могут вылезти боком.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19.