Новости: Политика
Среда, 1 апреля 2020, 20:19 • Наталья Рябцева • 46995
В отдельных регионах могут организовать мобильные госпитали - Президент
Владимир Зеленский
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В случае необходимости, в отдельных регионах Украины могут организовать мобильные госпитали - к этому уже готовятся. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.
"Кроме этого, идет совместная подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины в случае возникновения такой необходимости", - сказал Зеленский
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Напомним, что в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.
Источник: УНН
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