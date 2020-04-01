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В отдельных регионах могут организовать мобильные госпитали - Президент

В отдельных регионах могут организовать мобильные госпитали - Президент

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В случае необходимости, в отдельных регионах Украины могут организовать мобильные госпитали - к этому уже готовятся. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Кроме этого, идет совместная подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины в случае возникновения такой необходимости", - сказал Зеленский

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Напомним, что в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.

Источник: УНН
Теги: Украина, госпиталь, Коронавирус, Президент, карантин, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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