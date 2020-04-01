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Государство не позволит вам быть эгоистами: Зеленский обратился к пассажирам из Вьетнама

Государство не позволит вам быть эгоистами: Зеленский обратился к пассажирам из Вьетнама

Владимир Зеленский

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент, произошедший в аэропорту "Борисполь", когда пассажиры рейса из Хошимина, Вьетнам, выламывали двери, чтобы не отправляться на обсервацию, передает корреспондент УНН со ссылкой на видеообращение Президента.

"Тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что обсервация является обязательной для всех граждан, которые вернулись из других стран.

Как ранее сообщал УНН, в сети появилось видео, на котором видно, как пассажиры рейса из Хошимина в "Борисполе" - 29 марта - выламывают двери, чтобы покинуть аэропорт и отправиться домой, а не на обсервацию.

Напомним, в Киеве более 50 человек бежали из отеля "Казацкий", куда их поместили на обсервацию после возвращения из Бали и Катара.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Президент, карантин, Владимир Зеленский, Сохраняйте спокойствие!

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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