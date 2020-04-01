Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: речь шла о коронавирусе

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой собеседники обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах с целью обеспечения защиты граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Было достигнуто ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями. Президент Турецкой Республики пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что президенты выразили удовлетворение реализацией договоренностей, достигнутых во время их личной встречи 3 февраля этого года, в частности по строительству жилья в Херсоне и Геническе для вынужденных переселенцев из Крыма.

Также отдельно обсудили ситуацию для украинских автоперевозчиков на турецко-болгарской границе в связи с запретом въезда в Турцию.

Эрдоган заверил, что ответственные турецкие министерства получат поручение, и ситуация в ближайшее время будет решена.

Напомним, что Зеленский провел десятый телефонный разговор с Меркель по поддержке в борьбе с пандемией коронавируса.