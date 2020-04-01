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Руководство Рады обратилось к Шмыгалю по ситуации вокруг отечественных тестов коронавируса

Руководство Рады обратилось к Шмыгалю по ситуации вокруг отечественных тестов коронавируса

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась к Премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю с просьбой принять меры для надлежащего финансирования и бесперебойной работы сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Они создали отечественные экспресс-тесты для диагностики коронавируса, однако, по публикациям СМИ, были отправлены в неоплачиваемый отпуск в самый разгар пандемии. Считаю, что подобные вещи недопустимы", - отметила Кондратюк.

Глава правительства Денис Шмыгаль дал поручение руководству Минздрава и Академии наук безотлагательно принять меры для исправления ситуации.

Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.

Источник: УНН
Теги: ВР, Верховная Рада, Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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