В ВР зарегистрировали более 170 законопроектов и постановлений в течение марта

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В марте в Верховной Раде зарегистрировали 176 проектов законов и постановлений - наибольшее количество подали народные депутаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу общественной организации "Опора".

"В марте в парламенте зарегистрировали 176 проектов законов и постановлений. Наибольшее количество подали народные депутаты - 158, что составляет 89,8%, Кабинет министров Украины - 14 (8%), Президент Украины - 4 (2,3%)", - говорится в сообщении.

Так, парламент принял 13 законопроектов, из которых 9 подали народные депутаты и по 2 Кабинет Министров и Президент Украины. Стоит отметить, что почти половина поддержанных законов были направлены на противодействие коронавирусу. Еще два важных принятых Законы - о реформировании банковской сферы и введение свободного рынка земли.

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Кроме того, в парламенте был зарегистрирован законопроект, который позволяет депутатам в условиях карантина проводить свои заседания в формате видеоконференции. Однако он так и не был рассмотрен в марте. Вместе с тем депутаты на внеочередном заседании, 30 марта, приняли Закон, позволяющий работать в таком формате комитетам.

Напомним, что в ВР зарегистрировали уже 10 проектов постановлений относительно отмены решения об открытии рынка земли.