В марте нардепы нажимали на кнопку для голосования почти 400 тысяч раз

КИЕВ. 2 апреля. УНН. За прошедший месяц в парламенте состоялось 934 голосования и 393 000 534 нажатия на кнопку системы "Рада". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу общественной организации "Опора".

"В течение марта в парламенте состоялось 934 голосования и 393 000 534 нажатия на кнопку системы "Рада". Чаще всего депутаты придерживались позиции "Воздержался" во время голосований, что составляет 39,7% от всех нажатий на кнопку. "За" депутаты голосовали в 19 3% случаев, "Против" - 8,5%. в 19,3% случаев депутаты отсутствовали, а в 13,6% - не голосовали", - говорится в сообщении.

Сообщается, что больше всего "за" голосуют народные депутаты "Батькивщины" (58,9%), на втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (50,3%), на третьем - внефракционных (32,1%). Меньше кнопку "за" нажимают в партиях "Голос" (5,1%) и "Слуга народа" (8,4%).

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Больше всего "против" голосуют "Слуга народа" (13,2%) и "Голос" (10%). Меньше "против" голосуют в депутатской группе "За будущее" (0,2%) и внефракционных (0,6%).

Больше всего содержатся при голосованиях "Слуга народа" (54,7%) "Голос" (40%). Меньше всего - депутаты "Батькивщины" (2,6%).

Напомним, что в ВР зарегистрировали более 170 законопроектов и постановлений в течение марта.