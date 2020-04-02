Российская певица Земфира после полторагодичного перерыва представила песню о "Крыме"

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Российская певица Земфира впервые за 1,5 года творческого перерыва выпустила новую композицию - песню "Крым". Об этом сообщает ТАСС, информирует УНН.

"Земфира в среду опубликовала на своем YouTube-канале, а также на цифровых сервисах песню "Крым". Композиция стала первой за полтора года официально обнародованной записью певицы. В трехминутном треке Земфире аккомпанируют гитарист Петр Чернявский и барабанщик Александр Зингер", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, в марте 2016 году российской певице Земфире призвали запретить въезд в Украину.