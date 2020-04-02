Генпрокурор Венедиктова назначила своего нового заместителя

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса своего нового заместителя - Игоря Мустецу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора (ОГП).

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг, 2 апреля 2020 года, представила коллективу Офиса Генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу", - сообщили в ОГП.

Также Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Генерального прокурора.

Добавим, на сайте ОГП на данный момент не указано, кто является первым заместителем Генпрокурора. Вместе с тем не уточняется, Мустеца ли - первый заместитель.

Напомним, 27 марта Венедиктова уже представляла своих других новых заместителей.