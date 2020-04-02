Регистрация | Вход |
USD: 27,63 -0,5541  EUR: 30,26 -0,6463 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
четверг, 02 апреля 2020 11:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Как родителям не сойти с ума во время карантина: советы психолога
Как родителям не сойти с ума во время карантина: советы психолога
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6690
Версия для печати

Генпрокурор Венедиктова назначила своего нового заместителя

Генпрокурор Венедиктова назначила своего нового заместителя

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса своего нового заместителя - Игоря Мустецу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Генпрокурора (ОГП).

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова в четверг, 2 апреля 2020 года, представила коллективу Офиса Генерального прокурора своего заместителя - Игоря Мустецу", - сообщили в ОГП.

Также Венедиктова сообщила, по каким направлениям он будет работать, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Генерального прокурора.

Добавим, на сайте ОГП на данный момент не указано, кто является первым заместителем Генпрокурора. Вместе с тем не уточняется, Мустеца ли - первый заместитель.

Напомним, 27 марта Венедиктова уже представляла своих других новых заместителей.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Генпрокурор
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.